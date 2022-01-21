"بتكوين" تحت 40 الف دولار بعد اقتراح روسي بالحظر وتحريم اندونيسي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهد سعر عملة "بيتكوين" تراجعا حادا بعد اقتراح روسيا حظر العملات الرقمية، وتحريم جهة دينية كبيرة في إندونيسيا للعملات المشفرة، حيث سجل في تداولات اليوم الجمعة أقل من 40 ألف دولار، وهو أدنى سعر وصل له "بيتكوين" منذ أغسطس الماضي.

ودعا البنك المركزي الروسي الخميس لحظر تعدين العملات الرقمية في روسيا

وتراجعت العملة المشفرة "بيتكوين" بنسبة 6.27٪، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، وتم تداولها عند حوالي 38800 دولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة.

وجاء الانخفاض بعد أن اقترح البنك المركزي الروسي أمس الخميس فرض حظر على استخدام العملات المشفرة وتعدينها.

وروسيا هي واحدة من مواقع تعدين "بيتكوين" الرائدة في العالم. وتوقع كبير محللي السوق في "Oanda" إدوارد مويا، في وقت سابق، أن تنخفض عملة "بيتكوين" إلى أقل من 40000 دولار بسبب الاقتراح الروسي.

وانخفضت أسعار "بيتكوين" بنسبة 16٪ في يناير، وانخفضت بنسبة 36٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الترجيح والتجديد المركزي للسنة المحمدية في أندونسيا فتوى بشأن حظر العملات الرقمية كنشاط استثماري ووسيلة للتبادل.

والسبب هو أن هناك ميلًا لاحتواء عناصر عدم اليقين (الغرر)، والمقامرة (الميسر)، والدولة لم تقننها كعملة رسمية، ولا يفهم الجمهور تمامًا هذه العملة الرقمية، لذا فهي مخاطرة كبيرة.

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