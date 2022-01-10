بتكوين تسجل أسوأ بداية سنوية لها منذ ظهور العملات الرقمية

المصدر: نيويورك - د ب أ

تراجع سعر العملة الرقمية البتكوين خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، لتتجه إلى تسجيل أسوأ بداية سنوية لها منذ ظهور العملة الرقمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أهم عملة رقمية في العالم اليوم بنسبة 6% إلى 39774 دولار للوحدة الواحدة لتفقد نحو 14% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.

وهذا التراجع هو الأكبر في بداية أي عام منذ 2012 على الأقل. كما تراجعت العملة الرقمية الأقل انتشار إيثر اليوم، في حين تراجع مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات الرقمية لليوم الرابع على التوالي.

وقال جاي هاتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة أنفرستراكشر كابيتال أدفايزورس إنه "من المحتمل استمرار الضغوط على العملات الرقمية، مع تقليص مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكميات السيولة النقدية التي يتم ضخها في النظام المالي.

وأضاف أنه "يتوقع تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار بنهاية 2022".

كان ساتوشي ناكاموتو قد أطلق العملة الرقمية بتكوين في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008. وبدأ تداول هذه العملة عام 2009.

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