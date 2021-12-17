"رماها دون قصد".. مبرمج يحاول منذ 8 سنوات استعادة "بيتكوين" قيمتها 350 مليون دولار

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حاول مبرمج بريطاني يائسا لمدة ثماني سنوات استعادة محرك الأقراص الثابتة القديم الذي يحتوي على كلمة مرور لمحفظة رقمية بعد رميه في مكب النفايات.

ويجري الآن محادثات مع شركة ساعدت وكالة ناسا في استعادة البيانات من مكوك فضائي مفجر.

وقام جيمس هاولز من جنوب ويلز، بجمع عملات بيتكوين عندما كانت لا تكلف شيئا تقريبا ولم تكن العملة المشفرة معروفة إلا في دوائر التكنولوجيا الضيقة. وتمكن من تجميع حوالي 7500 عملة بيتكوين - تبلغ قيمتها الآن أكثر من 350 مليون دولار.

واحتُفظ بمفتاح تشفير خاص للوصول إلى عملات بيتكوين على محرك أقراص ثابت، والذي ألقي عن طريق الخطأ في موقع مكب النفايات Docksway بالقرب من نيوبورت، ويلز، في عام 2013. واعتقد الرجل أن جهاز الكمبيوتر القديم الخاص به لا يحتوي على شيء سوى القمامة.

وبعد أن أدرك الخطأ الذي كلفه ثروة، حاول البحث في القمامة، لكن دون جدوى. وقدّر أن قرصه الصلب يقع في مكان ما في مساحة 200 متر مربع، على عمق يصل إلى 15 مترا تحت كل القمامة، حتى أنه عرض على المجلس المحلي المسؤول عن الموقع ربع أي ثروة يعثر عليها. وأنشأ هاولز أيضا صندوق استرداد بيتكوين، بحثا عن أي مساعدة في البحث عن الكنز.

ويبدو أن شركة استعادة البيانات التي عينتها ناسا سابقا، حريصة الآن على مساعدة هاولز، وفقا لتقارير وسائل الإعلام البريطانية. وتمكنت Ontrack، الشركة من مينيابوليس، من استعادة القرص الصلب من مكوك الفضاء كولومبيا المحطم في عام 2003، على الرغم من العثور على الجهاز بعد أشهر من الحادث.

وقال هاولز لـ"ذا صن" هذا الأسبوع: "تمكنوا من استرداده من مكوك متفجر، ولا يبدو أنهم يعتقدون أن التواجد في مكب النفايات سيكون مشكلة".

ومع ذلك، ما يزال الرجل لا يملك إذنا رسميا لحفر المطمور، حيث يخشى المجلس أن الحفريات المكلفة لن تخرج بنتيجة، وربما لها "تأثير بيئي كبير على المنطقة المحيطة".

ووفقا لتحليلات تجريبية مختلفة لـ blockchain، حيث يتم تسجيل جميع معاملات بيتكوين، فقد فقدت عملات البيتكوين المكتنزة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الأبد على مر السنين. وفي عام 2018، قدرت شركة تحليل blockchain، Chainalysis، أن كلمات مرور محافظ العملات المشفرة التي تحتوي على ما بين 2.78 مليون و3.79 مليون عملة بيتكوين لن يتم استردادها أبدا.

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