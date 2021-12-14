تغريدة ماسك ترفع سعر "دوغكوين"

المصدر: سامح عوض الله ـ دبي

تسببت تغريدة لمؤسس شركة تيسلا، إيلون ماسك - تتعلق بشأن قبول شركته بيع السيارات باستخدام عملة "دوغكوين" المشفرة - في ارتفاع سعر العملة بنسبة 40%، حيث جرى تداول العملة الرقمية بسعر 22 سنتا بعد أن سجلت 16 سنتا في اليوم السابق قبل أن يتراجع السعر إلى حوالي 20 سنتا.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عملة "دوغكوين" تعد واحدة من أكثر العملات المشفرة تقلبا، مشيرة إلى أنها بدأت في عام 2013 كمزحة، لكنها قفزت بأكثر من 15500% في عام 2021، ولاتزال مرتفعة بأكثر من 3000% خلال العام الجاري.

ولفتت إلى أن ماسك، هو أحد المعلقين على العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن تغريداته كثيرا ما حركت الأسعار، صعودا وهبوطا، كما أنه كان مؤيدا لـ"دوغكوين"، وانتقد "بيتكوين" لاستخدامها العالي للطاقة.

واشترى ماسك في وقت سابق 1.5 مليار دولار من "بيتكوين" في فبراير بأموال شركة تيسلا.

وقال في ذلك الوقت إن "تسلا" ستبدأ في قبول المدفوعات بالعملة المشفرة، ثم علق ذلك بعد بضعة أشهر، بسبب ما قال إنه مخاوف بشأن مستويات عالية من استخدام الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء اللازمة لتعدين الـ"بيتكوين".

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