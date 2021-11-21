ارتفاع سعر عملة بيتكوين إلى 58 ألفاً و958 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 58 ألفا و958 دولار في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2.3%، حيث يتم تداولها بين 58 ألفا و562 دولار و59 ألفا و884 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 15% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.

وفقدت عملة بيتكوين 2.5% من قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 103% حتى الآن هذا العام.

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