ارتفاع سعر البتكوين إلى 57 ألف دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين إلى أكثر من 57 ألف دولار للوحدة الواحدة، وذلك لأول مرة منذ مايو الماضي، حيث يراهن المضاربون على عودة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى الارتفاع للوصول إلى المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه كما حدث في دورات الارتفاع السابقة للعملة المشفرة، يتم الحديث حالياً عن أسباب عديدة للصعود الأخير بدءا من تراجع المخاوف بشأن الجهود التنظيمية الأميركية والصينية المضادة للعملات المشفرة، وصولاً إلى تجدد التفاؤل بشأن احتمال موافقة هيئة الأوراق المالية الأميركية على طرح صناديق استثمار بعملة البتكوين قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

ويقول المحللون الذين يتابعون أنماط سعر البتكوين، إن مستوى المقاومة المقبل لسعر البتكوين سيكون 60 ألف دولار للوحدة.

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