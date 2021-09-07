بدء تداول العملة الرقمية بتكوين رسميا في السلفادور

المصدر: سان سلفادرو - د ب أ

بدأ اليوم الثلاثاء السماح بتداول العملة الرقمية المشفرة بتكوين بشكل رسمي وقانوني في السلفادرو لتصبح أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة مع دخول القانون الذي تم تمريره قبل ثلاثة أشهر حيز التطبيق.

يقضي القانون بأن اي تاجر ملزم بقبول البتكوين كعملة دفع إذا ما توافرت له الإمكانيات الفنية لذلك. كما يمكن سداد الضرائب في السلفادور باستخدام العملة المشفرة.

ولن يتم فرض أي ضريبة أرباح رأسمالية على تداول البتكوين. و سيتم ترك تحديد سعر العملة الرقمية أمام الدولار الأمريكي بصورة حرة وفقا لآليات السوق.

يذكر أن الدولار الأمريكي يستخدم في السلفادور كعملة رسمية بدلا من العملة المحلية.

كانت حكومة السلفادور قد بدأت أواخر الشهر الماضي تركيب 200 ماكينة صراف آلي لتحويل العملة الرقمية بتكوين بما يسمح لمواطنيها بتحويل العملة الرقمية إلى الدولار الأمريكي وسحبه نقدا من الماكينات كجزء من جهود الحكومة لتقنين تداول العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم.

وقال نايب بوكيلي رئيس السلفادور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الحكومة ستركب 200 ماكينة صراف آلي لكي تترافق بشكل أولي مع المحفظة الرقمية التي أطلقتها الحكومة للمواطنين باسم شيفو.

وأضاف الرئيس أن التعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي ستكون بدون رسوم، مضيفا أنه سيكون هناك أيضا 50 فرعا ماليا في مختلف أنحاء البلاد للسماح لمستخدمي البتكوين بإيداع وسحب أموالهم.

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