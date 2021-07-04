ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 1.9% إلى 35 ألفا و373 دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.9% منذ الساعة 5 من مساء السبت لتصل إلى 35 ألفا و373 دولار في الساعة 10 صباحا في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4.1%، حيث يتم تداولها بين 43 ألفا و283 دولار و 35 ألفا و683 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 45% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وخسرت عملة بيتكوين 2.2% في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

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