العملات المشفرة تنخفض في ظل حملة صينية على استخراج بتكوين

المصدر: طوكيو - رويترز

تراجعت العملات المشفرة اليوم الاثنين في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان.

وهبطت بتكوين إلى ما يصل إلى 32 ألفا و288 دولارا لأول مرة منذ الثامن من يونيو ، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 7.9 بالمئة عند حوالي 32 ألفا و781 دولارا.

ونزلت منفستها الأصغر إثر إلى أقل من ألفي دولار لأول مرة منذ 23 مايو ، ولك تداولها على انخفاض عشرة بالمئة عند 2019.01 دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news