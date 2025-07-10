ارتفاع أسعار الذهب وسط تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحرب الرسوم الجمركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3322.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3331 دولارا للأوقية.

ووسع ترامب، أمس الأربعاء، حملته للرسوم الجمركية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس ورسوم بواقع 50 بالمئة على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس .

كما أصدر ترامب، اليوم، إخطارات بفرض رسوم جمركية على سبعة من صغار الشركاء التجاريين، لتضاف إلى 14 دولة أخرى صدرت إخطارات لها في وقت سابق من الأسبوع وتضمنت كوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات.

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى في 3 أسابيع.

ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.41 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1343.22 دولارا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1106.25 دولارات.