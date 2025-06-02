ارتفاع أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار

قفزت أسعار الذهب، اليوم، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0,6 بالمئة إلى 3309,89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:56 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0,6 بالمئة لتسجل 3333,30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0,1 بالمئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأعلن ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد.

وتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بدءا من أكتوبر.

وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا 2,1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2,2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0,2 بالمئة إلى 33,04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0,2 بالمئة إلى 1054,28 دولار واستقر البلاديوم عند 970,79 دولار.

