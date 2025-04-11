مكنسة ذكية تعمل «90 دقيقة» ببطارية

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق مكنسة كهربائية ذكية، تعمل ببطارية، تولد قدرة 260 واط هوائياً، مشيرة إلى أنه بفضل هذه القدرة يمكن للمكنسة اللاسلكية إجراء تنظيف شامل للغبار أو الفتات أو الرمل، كما أنها مزوّدة بفرشاة لتنظيف السجاد.

وذكرت الشركة الصينية أن المكنسة الجديدة «Mijia Vacuum 3 Base Station Edition»، مزوّدة بضوء أخضر يتم تسليطه على الأرض بزاوية 140 درجة، ما يعمل على تسهيل اكتشاف الغبار.

وأضافت أنه يمكن أيضاً تعديل قوة الشفط تلقائياً، الأمر الذي يعود بالفائدة على فترة تشغيل البطارية، التي تصل إلى 90 دقيقة في الوضع الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك، يمكن إزالة الأوساخ من المكنسة اللاسلكية، في حين يتم تغيير الكيس سعة 2.5 لتر كل بضعة أشهر، وذلك اعتماداً على الحالة.