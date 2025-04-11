«تي سي إل» تطلق تلفازاً «عميق السواد»

كشفت شركة «تي سي إل» عن تلفازها الذكي «Q9L Pro» الجديد، الذي يتوافر بأحجام من 55 إلى 98 بوصة.

وأفادت الشركة الصينية بأن التلفاز الجديد مزوّد بإضاءة خلفية «Mini LED»، موضحة أنه تبعاً لقُطر الشاشة يمكن إعتام مصابيح «Mini LED» في 720 إلى 3456 منطقة، وذلك لتحقيق لون أسود بدرجة أعمق والوصول إلى نسبة تباين أعلى، علماً بأن نسبة التباين الأصلية تبلغ 7000:1، وأضافت أنه يمكن للتلفاز الذكي «Q9L Pro» عرض المحتويات بدقة «4K»، وبمعدل تحديث صورة يصل إلى 144 هرتز، ومع دقة الوضوح المنخفضة يمكن الوصول إلى معدل تحديث صورة يبلغ 288 هرتز.

وأشارت «تي سي إل» إلى أن تلفازها الجديد، يشتمل على أربعة منافذ «HDMI 2.1»، وبالتالي فإنه يمكن استعماله مع أجهزة الألعاب «سوني بلاي ستيشن 5» و«مايكروسوفت إكس بوكس Series X» و«نينتندو Switch 2».