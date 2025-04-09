ترامب للشركات: "انقلوا أعمالكم إلى أميركا..صفر تعريفات ولا تأخيرات"

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الشركات على بدء الانتقال فورا الى الولايات المتحدة لتنجب الخضوع للتعرفات الجمركية، بعد ساعات من دخول رسوم جديدة فرضها حيز التنفيذ.

وكتب الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، "هذا وقت رائع لنقل شركتكم الى الولايات المتحدة الأميركية، مثل آبل، وكما تفعل شركات أخرى بأعداد قياسية، متعهدا بأن يكون ذلك مع "صفر تعرفات... وبدون تأخيرات بيئية". وتابع "لا تنتظروا، قوموا بذلك الآن!".

ودعا الرئيس الأميركي الى "الهدوء" لأن كل شي سيكون "على ما يرام"، وذلك في ظل احتدام الحرب التجارية التي أطلقها وتداعياتها على الأسواق العالمية.

وكتب ترامب عبر منصته، "ابقوا هادئين! كل شيء سيجري على ما يرام. الولايات المتحدة ستكون أكبر وأفضل من أي وقت مضى".