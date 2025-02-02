68.1 مليون سائح دولي للدول الخليجية في 2023 و110.4 مليار دولار إجمالي العائدات

بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019 وفق ما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2024.

وتشير البيانات الواردة في نشرة (السفر والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الصادرة عن المركز، إلى أن دول المجلس حققت ما نسبته 52.9% من الهدف الإستراتيجي الأول من الإستراتيجية السياحية المشتركة 2023 ـ 2030، والمتعلق بزيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجيًا للوصول إلى 128.7 مليون سائح.

وارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليار دولار أمريكي، محققًا ما نسبته 58.7% من الهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في زيادة إنفاق السائحين الدوليين تدريجيًا ليصل إلى 188 مليار دولار أمريكي.

وتشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن نسبة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون من إجمالي السياح الدوليين بلغت 26.9% بنمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019.

واستحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الأكبر من الأسواق المصدرة للسياح إلى دول مجلس التعاون بـ38% تلاها الشرق الأوسط بـ25.1% وأوروبا بـ22.9% ثم إفريقيا بـ8.8% والأمريكيتين بـ4.3%.

وتنعكس المؤشرات السياحية إيجابًا على القطاع في دول المجلس سواء من ناحية البنية الأساسية حيث تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول المجلس بلغ 10 آلاف و893 منشأة في عام 2023، كما تجاوزت 5 من دول مجلس التعاون المتوسط الإقليمي في البنية الأساسية للنقل الجوي.

وساهم قطاع السفر والسياحة بما نسبته 10.8% في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي وبمعدل نمو سنوي بلغ 29.4% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع بنهاية عام 2023 نحو 223.4 مليار دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع السياحي في دول المجلس نحو 1.5 مليون عامل بنهاية عام 2023 بمعدل نمو بلغ 17% مقارنة بعام 2019، كما بلغت القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في التوظيف 4.04 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي لعامي 2022 و2023 بلغ 15.5%.

وتجاوزت دول المجلس المؤشر الإقليمي للموارد البشرية وسوق العمل في مؤشر تنمية السفر والسياحة العالمي 2024.

وشكلت الإناث ما نسبته 12.4% من العاملين في القطاع السياحي في دول المجلس مع تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بعام 2020، ما يشير إلى جهود تمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي.

ويعزز القطاع السياحي من استدامة البيئة في دول المجلس حيث ارتفعت نسبة المحميات الطبيعية من إجمالي مساحتها إلى 15.1% في عام 2023 بمعدل نمو سنوي بلغ 39% خلال الفترة من 2017 إلى 2023.