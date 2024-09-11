«الأحواض الجافة» تُبرم اتفاقية لشراء أكبر رافعة عائمة في المنطقة

كشفت شركة الأحواض الجافة العالمية، أمس، عن إبرام اتفاقية مع شركة «شنغهاي شينهوا» للصناعات الثقيلة المحدودة، لتزويدها برافعة «شيرليج» العائمة من الجيل الجديد، والتي تعد أكبر رافعة عائمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقدرة على رفع الأحمال الثقيلة تصل إلى 5000 طن، وذلك للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على المشاريع البحرية الضخمة.

وذكرت في بيان أنه من المتوقع أن تستغرق مرحلة تصميم وإنشاء واختبار وتشغيل الرافعة نحو 24 شهراً، إذ سيتم الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2026.

وستسهم الرافعة الجديدة التي تتكون من قوائم عمودية بهيكل على شكل هرمي ومن عمودين مترابطين يتم تثبيتهما بواسطة دعامات ثقيلة على قوس، بمجرد تشغيلها، في تعزيز قدرات شركة الأحواض الجافة العالمية على رفع الأحمال الثقيلة، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة في المشاريع الضخمة، مثل المنصات البحرية لمحولات التيار عالي الجهد.

وسيستفيد هذا الاستثمار الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية من خبراتها الكبيرة التي تجسدت عبر التنفيذ الناجح لمشاريع مهمة، مثل تحويل سفينة الغاز الطبيعي المسال «تانغو»، ووحدة التخزين والتفريغ العائمة «أكساليبور» العائمة ومشروع الخدمة الممددة الجاري على منصات الرياح البحرية في نورفولك فانجارد في المملكة المتحدة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يُمثل استثمارنا في الرافعة الجديدة إنجازاً استراتيجياً لشركة الأحواض الجافة العالمية، وتأكيداً على التزامنا بتعزيز عروضنا المقدّمة لمتعاملينا».

وأضاف أن «هذه الرافعة العملاقة ستسهم عند تشغيلها في تمكين ريادتنا على مستوى القطاع البحري، وتعزيز قدرتنا على دعم المشاريع التي تسهم في تحفيز النموّ الاقتصادي الإقليمي».