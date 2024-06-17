توقعات بنمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال 2024

قالت سكرتارية الشؤون الاقتصادية السويسرية، إنه من المقرر نمو الاقتصاد السويسري بنسبة أقل من المتوسط خلال العام الجاري 2024، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك القدرات في الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف التمويل إلى تقليص الاستثمارات.

وأضافت «السكرتارية» أنه على الرغم من رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري من 1.1 إلى 1.2%، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد السويسري ينمو بوتيرة أقل بكثير من المتوسط، وتوقعت أن تقدم الصادرات بعض الدعم للنمو الاقتصادي.

وقالت «السكرتارية» إن ارتفاع معدل التوظيف واستقرار معدل التضخم إلى حد ما سيعززان الاستهلاك الخاص؛ وأضافت: «في ظل التعافي الاقتصادي العالمي، فإن من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% خلال عام 2025».





