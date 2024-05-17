نمو الاقتصاد الروسي يبلغ 5,4% في الربع الأول من 2024

نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5,4% في الربع الأول من 2024 على ما أظهرت أرقام رسمية نُشرت الجمعة.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من 4,9% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5,4% في الربع الأول من 2024.

في غضون ذلك، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة دولة أجراها للصين أن يكون الإنفاق العسكري الروسي الضخم والذي قال إنه تجاوز 8% من إجمالي الناتج المحلي، قد بلغ مستويات غير مستدامة.

وقال "هذا المستوى ليس خطرًا بعد. في الاتحاد السوفياتي في الفترة بين 1985 و1986، بلغ الإنفاق الدفاعي 13%" من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف "مع أخذ حالة الاقتصاد ومؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات إيرادات الميزانية في الاعتبار، فإن الإنفاق الدفاعي والأمني المشترك البالغ نحو 8% (من إجمالي الناتج المحلي) ليس بخطير".

وأشار الجمعة إلى أن خبراء يعتقدون أن المالية العامة للدولة في روسيا لا تزال لديها مساحة لاستيعاب إنفاق أعلى.

وقالت "روستات" الجمعة إن التضخم ارتفع من 7,7% إلى 7,8% في أبريل.

ورفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار.