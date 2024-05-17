الذهب يربح 7 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.29% أو ما يعادل 6.92 دولار ليصل إلى 2383.65 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.3 دولار لتصل إلى 2387.7 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.23 في المائة إلى 29.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.7% إلى 1078.4 دولار ، فيما انخفض البلاديوم 0.12% إلى 992 دولارا.