الذهب يرتفع ويقترب من مستوى 2400 دولار
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتواصل صعودها نحو مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق مقتربة من حاجز 2400 دولار.
وصعد المعدن الأصفر بنسبة 0.45% أو ما يعادل 10.06 دولار ليصل إلى 2391.62 دولار للأونصة.
وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 0.22% أو ما يعادل 5.35 دولار لتصل إلى 2403 دولارات للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 28.52 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.68% إلى 955.9 دولار، وارتفع البلاديوم 0.15% إلى 1033.78دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news