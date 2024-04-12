"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"

حذرت شركة "آبل" مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين"لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس"، وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.

وقالت "آبل" في الإخطار إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا اختراق هواتف آي فون عن بعد. ووفقاً للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيداً من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.

وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنوياً منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالاً حتى الآن.

