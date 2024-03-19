الذهب يخسر 5 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وخسرت نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.



وبحلول الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.22% أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 2155.82 دولار للأونصة.



وتراجعت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 0.26% أو ما يعادل 5.55 دولار لتصل إلى 2158.75 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.57% إلى 25.122 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 2.43% إلى 1014.53 دولار، وهبط البلاتين بنحو 1.01% إلى 910.7 دولار.