ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، محققة مكاسب ناهزت 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 11:33 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.28% أو ما يعادل 5.93 دولار ليصل إلى 2168.23 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.9 دولار لتصل إلى 2171.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.83% إلى 25.26 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 2.44% إلى 1101.53 دولار، فيما صعد البلاتين بنحو 0.73% إلى 937.7 دولار.