عقب حادث مرعب.. تعليق استخدام "بوينغ 737 ماكس 9" في أوروبا

علقت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، بعد تحطم نافذة طائرة من هذا النوع تابعة لـ"خطوط ألاسكا" الأميركية على ارتفاع خمسة آلاف متر مؤخرا.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران البريطانية أنها ستطلب من جميع شركات الطيران التي تشغل طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الالتزام بمتطلبات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لدخول المجال الجوي للبلاد.

وأوقفت "ألاسكا" ثاني أكبر مشغل للطائرات من هذا الطراز في العالم تحليق أسطولها في أعقاب الحادث الذي وقع يوم الجمعة بعد نصف ساعة من إقلاع إحدى طائراتها من بورتلاند بولاية أوريغون.