الذهب يخسر 4 دولارات ويتراجع لأدني مستوياته خلال 3 أشهر

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 4 دولارات لتصل نحو أدني مستوياتها خلال أكثر من 3 أشهر.

وبحلول الساعة 09:11 صباحاً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 4.17 دولار ليصل إلى 1928.56 دولار للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب تسليم أغسطس 2023 بنسبة 0.32 في المائة أو ما يعادل 6.15 دولار لتصل إلى 1938.7 دولار للأونصة.