لماذا تفوقت آسيا على أوروبا وأميركا بالنمو الاقتصادي؟

فيما يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مع استمرار تأثير السياسة النقدية الانكماشية، والحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي، فإن منطقة آسيا والمحيط الهادىء لا تزال تتصف بالديناميكية، إذ يتوقع خبراء ومؤسسات اقتصادية دولية أن يتجاوز النمو الاقتصادي فيها الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام، وأن تسهم بـ 70% من النمو الاقتصادي العالمي.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء، كاشفاً عن أنّ النمو في المنطقة سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بتعافي الصين والنمو المرن في الهند، وفقاً لتقرير آفاق النمو الاقتصادية الإقليمية الصادر في شهر مايو الماضي، والذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6% وهو أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر.

التوقعات المحدثة، بحسب الصندوق، تعني أن المنطقة ستسهم بنحو 70% من النمو العالمي. مع الإشارة إلى أن المنطقة توسعت بنسبة 3.8% عام 2022.

وتوقع بنك الاستثمار الأميركي، مورغان ستانلي، أن يتجاوز النمو الاقتصادي في آسيا الولايات المتحدة وأوروبا بحلول نهاية 2023، مرجعاً ذلك إلى أنها نجت إلى حد كبير من صدمات أسعار الفائدة، حيث يرجح البنك أن يأتي الانتعاش الواسع من الصين في النصف الثاني من هذا العام في حين أن ثلاثة اقتصادات آسيوية كبيرة (الهند وإندونيسيا واليابان) تظهر أيضاً طلباً محلياً قوياً.

ويرى خبراء أن أحد أهم أسباب تفوق آسيا بالنمو الاقتصادي أنها ليس لديها مشاكل تضخم حادة كالتي تشهدها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى جانب اعتمادها على مصادر طاقة أقل تكلفةً مما حصلت عليه أوروبا ومنها على سبيل المثال صادرات نفط بأسعار مخفضة من روسيا.

قوى اقتصادية صاعدة

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق في "BDSwiss MENA": "من الواضح أن النمو في الاقتصاد العالمي لم يعد معتمداً على الاقتصادات المتقدمة وحدها، هناك حقيقة لابد من أخذها في الاعتبار وهي أن مراكز صناعة القرار الاقتصادي في العالم تتبدل، وهناك ظهور لقوى اقتصادية عملاقة حققت نمواً أكبر من الاقتصادات المتقدمة المعروفة تاريخياً، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو بنسبة 1.2% فقط في الاقتصادات المتقدمة في العام الجاري، يقابلها نمو بنسبة 4% في الاقتصادات الناشئة والنامية، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يصل النمو في أميركا إلى 1.4% في 2023 مقابل 5.2%للصين و6.1% للهند".