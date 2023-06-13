الحرارة المرتفعة في آيفون.. تحذير من طرق خطيرة للتبريد

خلال فصل الصيف، تتعرض الكثير من أجهزة الهواتف الذكية في المناطق الحارة، إلى "التوقف المفاجئ" بسبب درجة الحرارة المرتفعة، ولكن بعض الطرق للتعامل مع الموضوع قد تكون خطيرة على الجهاز.

عندما ترتفع درجة حرارة الهاتف جدا، تظهر الرسالة الشهيرة "الجهاز يحتاج للبرودة قبل أن تستطيع استخدامه مجددا"، وهي علامة تظهر مع تعرض الجهاز للحرارة المرتفعة.

عندما تظهر هذه الرسالة التحذيرية، يلجأ الكثيرين منا لاستخدام أساليب تبريد سريعة لإعادة الهاتف إلى عمله الطبيعي.من السهل جدا أن ترتفع درجة حرارة هذه الأجهزة بشكل خطير، مما يؤثر على عمر البطارية وقد يتسبب في إغلاق الجهاز مؤقتا".

لكن مدير شركة تأمين Protect Your Bubble، جيمس براون، حذر من طريقتين "للتبريد" السريع يمكن أن تلحق الضرر بجهازك.

وقال: "نادرا ما تكون هواتفنا بعيدة عن أيدينا، ولكن خلال موجة الحر، من السهل جدا أن ترتفع درجة حرارة هذه الأجهزة بشكل خطير، مما يؤثر على عمر البطارية وقد يتسبب في إغلاق الجهاز مؤقتا".