الذهب يربح 6.5 دولار مرتداً من أدني مستوياته خلال شهر ونصف

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 6.5 دولار في المعاملات الفورية لترتد من أدني مستوياتها خلال أكثر من شهر ونصف منذ مطلع أبريل الماضي.

وبحلول الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.33 في المائة أو ما يعادل 6.51 دولار ليصل إلى 1964.24 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.33 في المائة أو ما يعادل 6.45 دولار لتصل إلى 1966.35 دولار للأونصة.

