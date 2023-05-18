الذهب يواصل الهبوط لأدني مستوياته خلال شهر ونصف
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 4 دولارات في المعاملات الفورية وصولا إلى أدني مستوياتها خلال أكثر من شهر ونصف منذ مطلع أبريل الماضي.
وبحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.18 في المائة أو ما يعادل 4 دولارات ليصل إلى 1977.96 دولار للأونصة.
وتراجعت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.22 في المائة أو ما يعادل 4.25 دولار لتصل إلى 1980.65 دولار للأونصة.
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