الذهب يتراجع لأدني مستوياته منذ مطلع مايو

واصلت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم تراجعها وخسرت نحو3.3 دولار في المعاملات الفورية وصولا إلى أدني مستوياتها منذ مطلع مايو الجاري.

وبحلول الساعة 02:15 ظهراً بتوقيت الإمارات، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.15 في المائة أو ما يعادل 3.3 دولار ليصل إلى 1985.9 دولار للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.18 في المائة أو ما يعادل 3.5 دولار لتصل إلى 1989.45 دولار للأونصة.