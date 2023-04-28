تعتبر القروض وسيلة من وسائل الائتمان يتم فيه منح (إقراض) مبلغ من المال لطرف آخر مقابل السداد المستقبلي للقيمة أو المبلغ الأساسي.

وفي كثير من الحالات، يضيف المانح (المقرض) أيضاً فائدة أو رسوم تمويل إلى القيمة الأساسية التي يجب على المقترض سدادها، إضافة إلى الرصيد الأساسي.

قد تكون القروض لمبلغ محدد لمرة واحدة، أو قد تكون متاحة كخط ائتمان مفتوح حتى حد معين.

وتأتي القروض بأشكال مختلفة، بما في ذلك القروض المضمونة، وغير المضمونة والتجارية والشخصية.

والقرض هو شكل من أشكال الديون التي يتكبدها فرد أو كيان آخر.

المُقرض - عادة ما تكون شركة أو مؤسسة مالية أو حكومة - يقدم مبلغاً من المال للمقترض.

في المقابل، يوافق المقترض على مجموعة معينة من الشروط، بما في ذلك أي رسوم تمويل، وفوائد، وتاريخ سداد، وشروط أخرى.

وقد يطلب المُقرض ضمانات لتأمين القرض وضمان السداد.

ويمكن أن تأخذ القروض شكل سندات وشهادات إيداع.