الذهب يربح 12.7 دولار في المعاملات الفورية

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 12.7 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 02:15 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.63 %أو ما يعادل 12.71 دولار ليصل إلى 2027.26 دولار للأونصة.

وزادت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.81 %أو ما يوازي 16.45 دولار لتصل إلى 2041.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1 % إلى 25.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.86 % إلى 1036.1 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.28 % إلى 1451.78 دولار.