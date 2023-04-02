دول تخفض طواعية إنتاج النفط 1.57 مليون برميل يومياً

اتخذت 7 دول منتجة للنفط من ضمن تحالف «أوبك بلس»، قرارات بخفض طوعي لانتاجها، بما يصل إلى 1.571 مليون برميل يومياً من مطلع مايو المقبل وحتى نهاية العام 2023. وشمل القرار الذي أعلنت عنه كل دولة على حدة، إلى جانب السعودية وروسيا، الإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان والجزائر.

وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية 2023. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر في وزارة الطاقة السعودية قوله إن المملكة «ستنفذ تخفيضا طوعيا في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها». وأكد المصدر أن «هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول».

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أيضا إن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وأضاف في بيان «بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط ​​مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير شباط». ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي قوله إن الإمارات «ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس».

وأضاف المزروعي «هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك+ الذي عقد في الخامس من أكتوبر 2022».

من جهتها، أعلنت الكويت خفضا قدره 128 ألف برميل يوميا. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بدر الملا إن الكويت «ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس».

وقال العراق إنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يوميا. وقالت وزارة النفط، وفق بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «قررنا خفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يوميا من شهر المقبل حتى نهاية عام 2023». وبينت أن ذلك «بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق».



كما أعلنت سلطنة عمان خفضا قدره 40 ألف برميل يوميا. وقالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر «سلطنة عُمان ستقوم بتخفيض طوعي مقداره 40 ألف برميل يوميا من النفط الخام اعتبارا من مايو القادم حتى نهاية العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس».

وقالت الجزائر إنها ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن «الجزائر ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا بداية من مايو حتى نهاية عام 2023».