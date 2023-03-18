"يو بي إس" مهتم بالاستحواذ الجزئي أو الكامل على "كريدي سويس"

كشف تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن مصرف "يو بي إس" مهتم بالاستحواذ الجزئي أو الكامل على مصرف "كريدي سويس" المنهار، وهما أكبر مصرفين في سويسرا.

وقالت الصحيفة إن مجلسي الإشراف والمراقبة لدى المصرفين يعتزمان الاجتماع بشكل منفصل لإجراء مشاورات بهذا الخصوص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن الهيئات الإشرافية السويسرية أبلغت نظيرتها الأمريكية والبريطانية أن اندماج المصرفين يمثل "الخطة أ".

وردا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال كل من مصرف "يو بي إس" و"كريدي سويس" اليوم السبت إنهما لن يعلقا.

وتابعت "فاينانشيال تايمز" أنه ليس هناك ما يضمن أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن مصرف "كريدي سويس"، المترنح عانى في الفترة الماضية من فقدان كبير في ثقة المودعين، وفي أعقاب ذلك عرض البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) عليه قروضا تصل إلى 50 مليار فرنك (حوالي 51 مليار يورو).

ويسعى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والحكومة إلى منع وقوع أزمة مصرفية عامة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال إتمام الصفقة فإنها ستحدث أكبر تداعيات ناجمة عن عملية اندماج مصرفي في أوروبا منذ الأزمة المالية.

وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية (فاينما) يتوليان تنظيم هذه المحادثات من أجل تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في البلاد.

وأفاد تقرير الصحفي بأن المشاورات ستشمل بحث خيارات أخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي السويسري يسعى إلى التوصل إلى حل غير معقد قبل فتح الأسواق بعد غد الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن البنك المركزي البريطاني (بنك أوف انجلترا) ومجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفضا التعليق على المحادثات.

كان سعر سهم "كريدي سويس" انخفض إلى أدنى مستوى له، وذلك بعد أن أعلن أكبر مستثمر في البنك استبعاده توفير المزيد من رأس المال الأمر الذي جعل البنك لا يزال يكافح مع سحب الأموال.

ومن شأن عملية الاندماج الكامل أن تؤدي إلى إنشاء واحدة من أكبر المؤسسات المالية في أوروبا إذ إن إجمالي ميزانية مصرف "يو بي إس" كانت وصلت في عام 2022 إلى ما يعادل 1030 مليار يورو فيما وصل إجمالي ميزانية "كريدي سويس" إلى ما يعادل 44ر535 مليار يورو.

كان مصرف "يو بي إس" حقق في العام الماضي أرباحا بقيمة 07ر7 مليار يورو، وفي المقابل سجل "كريدي سويس" خسائر بقيمة تعادل 4ر7 مليار يورو.

كان إجمالي مسحوبات عملاء "كريدي سويس" وصل في السنة المالية الماضية إلى قرابة 123 مليار فرنك سويسري، وتقلصت قيمة البنك في البورصة في الـ 12 شهرا الماضية بمقدار نحو الثلثين إلى قرابة 9 مليار فرنك، بينما كانت قيمته في البورصة في فترات الازدهار في العقد الأول من القرن الحالي تجاوزت 110 مليار فرنك.