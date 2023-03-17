تُعدّ القروض المصرفية وسيلة من وسائل الائتمان يتم فيها إقراض مبلغ من المال لطرف آخر مقابل السداد المستقبلي للقيمة أو المبلغ الأساسي.

ويضيف المُقرض فائدة أو رسوم تمويل إلى القيمة الأساسية التي يجب على المقترض سدادها، إضافة إلى الرصيد الأساسي.

وقد تكون القروض لمبلغ محدد لمرة واحدة، أو قد تكون متاحة كخط ائتمان مفتوح حتى حد معين.

وتأتي القروض بأشكال مختلفة، بما في ذلك القروض المضمونة وغير المضمونة والتجارية والشخصية.

ويكون المُقرض عادة شركة أو مؤسسة مالية أو حكومة، ويوافق المقترض على مجموعة معينة من الشروط، بما في ذلك أي رسوم تمويل، وفوائد، وتاريخ السداد، وشروط أخرى.

وفي بعض الحالات، قد يطلب المُقرض ضمانات لتأمين القرض وضمان السداد.

وقد تأخذ القروض أيضاً شكل سندات وشهادات إيداع.

ويتم تقديم القروض لعدد من الأسباب، بما في ذلك عمليات الشراء الرئيسة والاستثمار والتجديد وتوحيد الديون والمشروعات التجارية.

وتساعد القروض الشركات القائمة على توسيع عملياتها.