ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تداولات اليوم، وربحت أكثر من 3.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.5 دولار ليصل إلى 1830.54 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.03% او ما يوازي 0.65 دولار لتصل إلى 1837.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.44% إلى 21.16 دولار، وزاد البلاتين 0.58% إلى 960.95 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.34% إلى 1436 دولار.