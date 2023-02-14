ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 7.6 دولار في المعاملات الفورية مع تراجع الدولار الأميركي.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.42% أو ما يعادل 7.8 دولار لتصل إلى 1861.34 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "12:20 مساءً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.43% تعادل 8.05 دولار لتصل إلى 1871.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.05% إلى 21.86 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.04% إلى 959.6 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.65% إلى 1525.53 دولار.