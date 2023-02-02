الذهب يرتفع ويربح 3.5 دولار في التعاملات الفورية
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3.5 دولار في المعاملات الفورية.
وصعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% أو ما يعادل 3.5 دولار لتصل إلى 1950.13 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:26 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 1.33% تعادل 26.05 دولار لتصل إلى 1969 دولارا للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 2.83% إلى 24.27 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.59% إلى 1667.78 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.74% إلى 1019.95 دولار.
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