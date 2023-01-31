الذهب يتراجع في التعاملات الفورية ويخسر 9 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.47% أو ما يعادل 9.09 دولار لتصل إلى 1914.16 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:18 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.49% تعادل 9.5 دولار لتصل إلى 1913.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.82% إلى 23.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.17% إلى 1629.78 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.74% إلى 1009.45 دولار.