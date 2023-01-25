الذهب يتراجع في التعاملات الفورية ويخسر 7.5 دولار
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 7.5 دولار في المعاملات الفورية.
ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% أو ما يعادل 7.52 دولار لتصل إلى 1929.87 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:56 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.22% تعادل 5.55 دولار لتصل إلى 1930.9 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.35% إلى 23.66 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.93% إلى 1723.78 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.49% إلى 1061.8 دولار.
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