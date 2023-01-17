الذهب يخسر 4.5 دولار في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 4.5 دولار في المعاملات الفورية.

ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1910.9 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:05 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.44% تعادل 8.5 دولار لتصل إلى 191913.2دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.25% إلى 24.31 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.29% إلى 1067.85 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.09% إلى 1754.53 دولار.

