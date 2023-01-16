الذهب يخسر 2.5 دولار في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 2.5 دولار في المعاملات الفورية.



ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.5 دولار لتصل إلى 1917.65 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:51 صباحاً بتوقيت الإمارات".



في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.06% تعادل 1.1 دولار لتصل إلى 1920.7 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 24.49 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين بنسبة 0.17% إلى 1073.85 دولار، وتراجع البلاديوم 1.44% إلى 1766.78 دولار.