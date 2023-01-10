استقرار أسعار الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.05% أو ما يعادل 0.92 دولار لتصل إلى 1872.76 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.05% تعادل 0.93 دولار لتصل إلى 1876.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.78% إلى 23.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.09% إلى 1778.03 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.05% إلى 1091.4 دولار.

ويترقب المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انتظاراً لأية مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة.