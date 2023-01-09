الأسهم الأوروبية ترتفع مع تحسن المعنويات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال منتصف تداولات اليوم، مع تحسن معنويات المستثمرين أثر ببيانات إيجابية ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.

وصعد مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 0.57 في المائة أو ما يعادل 2.53 نقطة ليصل عند مستوى 446.96 نقطة، وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 في المائة أو ما يوازي 5.9 نقطة ليبلغ مستوى 7705.39 نقطة.

وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.68 في المائة ما يعادل 27.4 نقطة ليبلغ مستوى 4045.27 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 24.5 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليصل إلى 6885.32 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.78 في المائة أو ما يوازي 114.2 نقطة ليصل إلى 14724.19 نقطة.