الذهب يربح 6.6 دولارات في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح 6.6 دولار في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.37% أو ما يعادل 6.6 دولار لتصل إلى 1804.97 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:01 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.45% تعادل 8.15 دولار لتصل إلى 1812.35 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.7% إلى 24.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.71% إلى 1768 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.16% إلى 1037.05 دولار.