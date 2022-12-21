الذهب يخسر 4 دولارات في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 4 دولارات في التعاملات الفورية.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.01 دولار لتصل إلى 1814.24 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:49 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.07% تعادل 1.25 دولار لتصل إلى 1824.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.41% إلى 24.16 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.72% إلى 1005.8 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.14% إلى 1727 دولار.