150 متحدثاً من قادة الأعمال يعرضون رؤاهم المبتكرة في "الشارقة لريادة الأعمال"

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2022" في 17 ديسمبر بمشاركة 150 متحدثاً من أشهر قادة الفكر ورواد الأعمال والمؤثرين في العالم، يقدمون على مدار يومين، أكثر من 50 جلسة نقاشية و30 ورشة عمل تفاعلية بهدف تمكين رواد الأعمال إقليمياً وعالمياً.

ويوفّر المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) هذا العام تحت شعار "حيث ننتمي"، خمس منصات لتحقيق رؤيته في دعم تجارب رواد الأعمال وتوفير مساحة ينتمون إليها جميعاً، إذ تتوزع على: "منصة التأثير"، و"منصة الإبداع"، و"منصة التكنولوجيا"، و"منصة المجتمع"، و"منصة جودة الحياة".

ويشهد المهرجان جلسات نقاشية بمواضيع مجددة وأفكار خلّاقة، يقدمها نخبة من المتخصصين، ومنهم مو جودت، مؤلف كتاب "Solve for Happy" (الطريق إلى السعادة)؛ ود. روبرت وولكوت، الشريك المؤسِّس في شركة "شبكة الابتكار العالمية"؛ وصانع المحتوى أحمد الغندور؛ وستيفن بارتليت، المؤلف ومقدم برامج البودكاست؛ وسمو السيدة بسمة آل سعيد، مؤسِّسة ‎عيادة "همسات السكون"، وعلي أبدال، صانع المحتوى ومنتج البودكاست.

كما يجمع المهرجان كلاً من رجاء المزروعي، المستشارة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي؛ ومتسلقة الجبال نيللي عطار، وخولة بن ثاني، خبيرة الصحة الشمولية؛ وسلطان سعود القاسمي، مؤسَس "مؤسسة بارجيل للفنون"؛ وعبدالرحمن أبومالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثمانية"، والمؤثر وصانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خالد العامري؛ إلى جانب الفنانين والفرق الراقصة، مثل "أبناء يوسف" و"كويك ستايل"، الذين يقدمون عروضاً فنية حيّة لجمهور المهرجان.

ويجسد المهرجان، تطلعات (شراع) في توفير حاضنة لرواد الأعمال وصناع التغيير في المنطقة، حيث يستكمل سلسلة جهود نوعيّة يقودها في بناء مجتمعات ريادة الأعمال في المنطقة، وخلق نظام بيئي قوي ومتصل عالميًا، لتعزيز مكانة الشارقة واحدة من أكثر مراكز الشركات الناشئة حيوية عالمياً، ووجهة أولى لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع المبتكرة والرائدة في مجالها.

وحول انطلاق الدورة السادسة من المهرجان، قالت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "نؤمن في (شراع) بأهمية توفير الفرص لجميع رواد الأعمال الواعدين حول العالم، ومن هنا تأتي أهمية (مهرجان الشارقة لريادة الأعمال)، إذ يجمع نخبة من رواد الأعمال الذي يثرون تجربة الجمهور بخبراتهم ومعارفهم، ويسرّنا أن نرحّب بجميع الزوار من جميع أنحاء العالم في الشارقة، لمنحهم شعوراً بالانتماء يمكّنهم من توظيف الأدوات والمعارف والموارد القيمة التي سيقدّمها لهم هذا المهرجان لبناء أعمال ناجحة ومستدامة في المستقبل".

وتبدأ فعاليات المهرجان، بحفل افتتاح يقام في "منصة التأثير" يقدم كلمته الافتتاحية نجلاء المدفع، يليها مو جودت، مؤلف كتاب "Solve for Happy" (الطريق إلى السعادة)، في خطاب حول "هندسة الطريق إلى السعادة".

وفي جلسة بعنوان "الابتكار في قلب المستقبل المستدام" يقدّم روبرت ولكوت، الشريك المؤسِّس في شركة "شبكة الابتكار العالمية"، رؤى مجددة حول الابتكار المستدام، بينما تتحدث سمو السيدة بسمة آل سعيد، مؤسِّسة ‎عيادة "همسات السكون" حول "الدعم النفسي خلال الرحلة الريادية"، ويشارك علي أبدال، صانع المحتوى ومنتج البودكاست، جمهور المهرجان خبرته في "خلق الطاقة اللازمة للشغف".

وتشهد المنصة في اليوم الأول من المهرجان خمس جلسات نقاشية، حيث يشارك في الجلسة الأولى بعنوان "إلى اللانهاية وأبعد: قضية المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية"، كل من د. روبرت وولكوت، الشريك المؤسِّس في شركة "شبكة الابتكار العالمية"، وسعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لـ"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة"، وتوم سيلتون، نائب رئيس تطوير الأعمال في "Lightyear".

ويشارك في الجلسة الثانية بعنوان "الابتكار في المؤسسات: كيف تعمل المؤسسات الكبيرة على تحقيق الابتكار؟" كل من رجاء المزروعي، مستشارة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وبو سيل، نائب الرئيس للابتكار والاستراتيجية والتكنولوجيا في "MN Custom Homes"، وستيفن كروجر رئيس قسم التكنولوجيا في "Careem".

أما الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان "الأعمال عبر العصور: تولي زمام الأعمال العائلية"، فتستضيف فريدة العجمي، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة "كايما"، وعلي سجواني، المدير العام للعمليات في شركة "داماك" العقارية، وعبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، وعادل الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمارات، وحليمة العويس، المدير التنفيذي لشركة سلطان العويس العقارية.

ومن خلال الجلسة الرابعة بعنوان "رأس المال المغامر ومنظومة الشركات الناشئة: الاستعداد للتحديات"، يقدّم المشاركون رؤى ملهمة حول هذا الموضوع، وهم: إيدي فرحات، الشريك في "إيدي فرحات شريك, Capital"، ومحمود عدي الشريك المؤسس في "Shorooq Partners"، وتالا الجابري، الشريك في شركة "HOF Capital"، وباسل مفتاح، الشريك العام لدى "Nclude".

وتحمل آخر جلسة من الجلسات التي تستضيفها "منصة التأثير" في اليوم الأول، عنوان "مرحبا: أهلاً بكم في الشارقة"، ويشارك فيها كل من عبد الكريم حنيف، الصحفي والمذيع، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة"، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ للتطوير العقاري، وكريم الجسر رئيس الاستدامة في "Diamond Developers"، وخالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة"، ومريم بن الشيخ، مديرة "مجلس سيدات أعمال الشارقة".