الذهب يتراجع هامشيا في التعاملات الفورية والعقود تخسر 4 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، بنحو هامشي في التعاملات الفورية، فيما خسرت العقود الآجلة أكثر من 4 دولارات.



وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.43 دولار لتصل إلى 1810.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:57 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.22% تعادل 4.05 دولار لتصل إلى 1821.45 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.09% إلى 23.96 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.19% إلى 1938.5 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.01% إلى 1043.3 دولار.





