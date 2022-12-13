الذهب يربح 1.5 دولار في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح نحو 1.5 دولار في التعاملات الفورية.



وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.08% أو ما يعادل 1.49 دولار لتصل إلى 1782.95 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.35 دولار لتصل إلى 1796.95 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.98% إلى 23.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1895.03 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.08% إلى 1008.1 دولار.