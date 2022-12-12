الذهب يخسر 9 دولارات في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 9 دولارات في التعاملات الفورية.



ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.55% أو ما يعادل 9.88 دولار لتصل إلى 1787.4 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:48 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.67% تعادل 12.25 دولار لتصل إلى 1798.4 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.89% إلى 23.49 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.82% إلى 1022.9 دولار، وتراجع البلاديوم 1.05% إلى 1939.75 دولار.